Televízia Doma tento rok odvysielala turecký seriál Láska na prenájom, ktorá si okamžite získala tisíce divákov a fanúšikov. Tí milovali dvojicu Eda a Serkan, ktorí dokonca istý čas tvorili pár aj v reálnom živote. Bohužiaľ im to nevyšlo, no ich kolegom áno. Predstavitelia Piril a Ferit si totiž padli do oka a stali sa z nich zaľúbenci, ktorí si nedávno povedali svoje áno.

Fanúšikovia seriálu mali veľkú radosť, keď sa dvojica dala dokopy a o to väčšia je ich radosť teraz, keď to dotiahli pred oltár. Başak Gümülcinelioğlu a Çağrı Çıtanak sa vzali v sobotu 8. októbra v kruhu priateľov a rodiny a nechýbali ani ich dvaja štvornohí miláčikovia. Ryšavka mala jednoduchý účes a jej štíhla postava vynikla v krásnych šatách s opaskom. Kyticu mala zo sušených kvetov. Neskôr biele sandálky na opätku vymenila za biele čižmičky.

Başak a Çağrı sú zamilovaní po uši. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CU3MsbwtjHd/

Dvojica počas svojho svadobného dňa doslova žiarila a bolo na nich vidieť, akí sú šťastní. Kráska dokonca zvolila veľmi rafinované šaty, na prvý pohľad jednoduché. Avšak počas zábavy a tanca schmatla sukňu a jednoducho ju zo seba strhla. Ďalej sa tak zabávala v krátkych bielych mini. Hneď po svadbe si Başak upravila aj meno na Instagrame a pridala si k svojmu pôvodnému už aj priezvisko manžela.