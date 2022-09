Ak ste boli dieťaťom koncom 90. rokov a začiatkom nového tisícročia, je pravdepodobné, že ste videli dnes už 53-ročného herca v rôznych filmoch. Komediálneho a akčného hrdinu katapultovala k sláve Múmia, George, kráľ džungle, Zajac Bugs opäť v akcii, ale určite ste ho videli aj v Ceste do stredu zeme či v Zmluve s diablom.

V Múmii bol neprehliadnuteľný. Zdroj: MovieStillsDB

Ale po roku 2008 sa z veľkých hlavných úloh vytratil. Za jeho odchodom neboli drogy ani choroba – napriek memom a publikovaným článkom špekulujúcim o jeho kariérnom konci, pričom ho mnohí obviňovali zo zlého výberu povolania. Len málokto vie, že Fraser v nedávnom rozhovore prezradil, že incident sexuálneho obťažovania ho viedol k tomu, aby sa vzdal svojho vtedy nadštandardného životného štýlu. (Pozrite si v GALÉRII aktuálneho fotografie herca)

Sexuálne obťažovanie sa týka aj mužov

V poslednej dobe sa herec postupne vracia k významnejším úlohám, hoci sotva by ste ho spoznali, jeho nadváha a pomenej vlasov urobili svoje. No dych vyráža informácia, s ktorou sa podelil v rozhovore pre GQ, že skutočným dôvodom, prečo odišiel z výslnia, bolo to, že ho fyzicky ohmatával Philip Berk, bývalý prezident Hollywood Foreign Press Association. Vo svojej vlastnej knihe Berk priznal, že Frasera po nejakej udalosti „štipol“ do zadku, ale Fraser hovorí, že incident bol oveľa horší.

"Jeho ľavá ruka sa natiahla k môjmu zadku, chytil mi jednu polku zadku a jeden z jeho prstov vsunul a začal ním pohybovať."

"Cítil som sa zle. Cítil som sa ako malé dieťa," povedal pre GQ. "Cítil som, že mám hrču v krku. Myslel som, že sa rozplačem."

Povedal, že je čas sa ozvať a ďalšie mužské obete obťažovania ho podporujú. Berk označil toto obvinenie za "úplný výmysel", ale uznáva, že poslal Fraserovi list s ospravedlnením po incidente, keď sa herec sťažoval HFPA. Fraser povedal, že sa pokúsil pochovať svoje pocity z incidentu, ale po tom, čo videl herečky a hercov vystupovať na tohtoročnom odovzdávaní Zlatých glóbusov, bol dojatý.

Pozrite si v galérii, ako vyzerá dnes so svojou priateľkou na festivale v Benátkach.

Herec získal podporu verejnosti

A nielen tej, ale určitú podporu si získal aj od herca Terryho Crewsa, ktorý pred rokmi verejne hovoril o tom, že zažil podobný incident. Na adresu Frasera povedal, že je úžasne odvážny, že o tom hovorí a že jeho incident je podobný tomu jeho. Tieto "hry" jedného muža s iným sú ponižovaním človeka. Obete sexuálneho obťažovania a napadnutia často čelia hlbokej hanbe a strachu, keď prehovoria. Chce to veľkú odvahu, ktorá preukázal aj tento herec.

A teraz nekonečný aplauz

Dnes tento herec zažíva návrat... Neuveriteľné sa stáva skutočnosťou...

