Krásna herečka, Diana Morová, sa teda vôbec nezdá. Predviedla svoje sexi telo, ktoré by mimochodom mohlo konkurovať úplne v poriadku aj dvadsiatničkam, v tesných plavkách. Diana účinkuje v niekoľkých seriáloch, momentálne ju môžeme sledovať napríklad aj v “Chatári”, kde hrá romantickú spisovateľku Luciu Rybakovú. Nevyjasnený vzťah s jej hereckým kolegom, Markom Igondom, ktorý hrá policajta Michala Frátriča, ju donútil konať. Rozhodla sa prelomiť ľady a ukázala sa mu v zvodnom svetle, vyzliekla sa do plaviek a skočila do ľadového jazera. Nedopadlo to ale vôbec tak, ako si predstavovala…

Pokochať sa mala najmä postava policajta Michala, no ten celú sexi scénu akosi premeškal…Divákov ale táto epizóda nesmierne potešila. Diana patrí medzi najkrajšie a najobľúbenejšie slovenské herečky, takže pre divákov to bola pastva pre oči. Čo poviete?

