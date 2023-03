Florence Pugh sme mohli naposledy vidieť v mysterióznom thrilleri To nič, zlatko, no pamätať si ju budete aj z Čiernej vdovy po boku Scarlett Johansson či z akčnej drámy Muž vo vlaku s Liamom Neesonom v hlavnej úlohe. Nezabudnuteľná bola aj ako Dani v horore Slnovrat. V mladom veku 27 rokov má Florence na konte slušnú zbierku filmových a seriálových úloh a vyzerá to tak, že o herečke budeme ešte veľa počuť.

"Don't Worry Darling" Red Carpet - 79th Venice International Film Festival Zdroj: Vittorio Zunino Celotto

Florence je neprehliadnuteľná aj svojím štýlom a na červenom koberci pôsobí, akoby tam odjakživa patrila. Hoci meria len 162 cm vyžaruje silu a charizmu, ktorá sa nedá prehliadnuť. Toto sympatické dievča s krúžkom v nose je živým príkladom, že hviezdna kariéra sa nerobí len s konfekčnou veľkosťou modeliek, ale aj s normálnym ženským telom.