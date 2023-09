Janka Kovalčíková sa teraz poriadne obracia a má práce vyše hlavy. Po víťazstve v tanečnej šou dostáva jednu úlohu za druhou, no počas leta sa rozhodla užiť si naplno dovolenku a spolu s manželom sa vybrala za sestrou, ktorá sa nedávno stala maminou, o čom napísal aj portál Žena.pluska.sk.

Manželia Jana Kovalčíková a Adam Graňák. Zdroj: archív A.G.

„Bol to veľmi krásny zážitok, asi po dvoch rokoch som videla svoju sestru, nezažila som ju ani tehotnú. Má teraz malé bábo, päťmesačného Luku. Prvýkrát som bola so svojím mužom, ktorý nebol v živote v Amerike. Boli sme v New Yorku, kde sme bývali, v Milforde, kde som strávila polroka na strednej škole,“ povedala pre portál Žena.pluska.sk obľúbená herečka.