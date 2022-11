Skutočne má také fantastické účinky, že vám za pár týždňov zníži krvný tlak a ešte vám aj pomôže zhodiť prebytočné kilá? Poďme sa na chrumkavý zeler pozrieť bližšie.

Piť alebo jesť?

Young,Woman,Drinking,Healthy,Spinach,And,Celery,Smoothie,At,Home Zdroj: Shutterstock

Propagovaním zelerovej šťavy si na celom svete vybudoval meno Američan Anthony Williams. Označuje ju za zázračnú tekutinu. Pravda je, že stopkový zeler obsahuje veľa vitamínu K, množstvo vitamínu A, ďalej vitamíny B2, B6, C, stopové prvky ako draslík či mangán, kyselinu pantoténovú, kyselinu listovú a množstvo vlákniny. Už z toho je zrejmé, že je určite zdravý. Rozumnejšie je však konzumovať ho celý, nie odšťavený, lebo tak prídete o časť vlákniny a zbytočne zoxiduje.

„Zázračné“ zelerové semienka

V roku 2013 sa uskutočnila štúdia, na ktorej sa zúčastnilo 30 ľudí s vysokým krvným tlakom. Všetci 6 týždňov užívali kapsuly s extraktom zo zelerových semien a po tomto období sa u nich ukázal výrazný pokles krvného tlaku. Odborníci sa domnievajú, že látka 3-n-butylftalid, ktorú extrakt zo semien obsahuje, dokáže znížiť tukové usadeniny v tepnách a zlepšiť tak ich elasticitu, čo priamo súvisí s krvným tlakom.

Ako ich užívať?

Zo zelerových semienok sa dá robiť „čaj“, teda ich zalejete horúcou vodou, o pár minút precedíte a vypijete, alebo sa dajú užívať vo forme výživového doplnku. Ale pozor! Stopkový zeler obsahuje sodík, asi 30 mg na 40 g zeleniny, čo by mali brať do úvahy práve ľudia s vysokým tlakom. Priveľa skonzumovaného sodíka totiž zvyšuje krvný tlak.

Neexistuje dôkaz

Skutočné odborné štúdie o vplyve pitia zelerovej šťavy na zdravie nie sú, odborníci však skúmali účinky konzumácie samotného stopkového zeleru. Zeler obsahuje dva veľmi dobré antioxidanty, apigenín a luteolín, ktoré pomáhajú zmierňovať zápaly a môžu byť prospešné pri zápalových ochoreniach vrátane astmy, alergickej nádchy či artritídy. Luteolín zlepšuje tiež pamäť a apigenín pomáha spomaľovať postup Alzheimerovej choroby. Toto všetko vedci zatiaľ overili len na myškách.

Chudnutie so zelerom

Sliced,Celery,On,A,White,Background,Wooden.,Healthy,Food.,Top Zdroj: Shutterstock

Vďaka tomu, že obsahuje veľa vlákniny, ale aj vody a málo cukru a kalórií, je určite vhodnou voľbou na zaradenie do jedálneho lístka, ak chcete zhodiť nejaké to kilečko. No rozhodne nemá výraznejší vplyv na chudnutie než iná zelenina.

Zeler a plodnosť?

Výskumy sledovali účinky zeleru na plodnosť len u zvierat. Väčšina z nich prišla k záveru, že zeler má ochranné účinky pred látkami, ktoré môžu poškodzovať produkciu spermií, a teda plodnosť samcov. Tri štúdie, naopak, zistili, že znižuje plodnosť. Zeler totiž obsahuje látku apigenín, ktorý vo vysokých dávkach môže plodnosť znížiť. Takže platí staré známe – všetko s mierou.