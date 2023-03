Máte za sebou účinkovanie pre americkú produkciu v seriáli Dvanásť opíc, v čom to bolo iné?

– Nesmierne si vážim slovenské produkcie, ktoré sa rozhodnú robiť film s malým rozpočtom, a aj tak urobia dobrý film, s ktorým sa presadia na svetových festivaloch a získajú ceny. Takže klobúk dole. V zahraničí sú ľudia celkovo suverénnejší, majú väčšiu vieru v seba a sú hrdí. Seriál Dvanásť opíc sa natáčal v Prahe a ja Slovenka som hrala francúzsku nacistickú speváčku. Bolo to krásne a profesionálne a na každom rohu bolo vidno, že je kopa peňazí. Mohli si dovoliť investovať, to je najväčší rozdiel.

Čo vás tam okrem financií prekvapilo?

– Vtedy som mala troška problémy s trávením a nemohla som jesť laktózové potraviny. Prišla som na kateringové miesto, bol to obrovský zateplený stan, kde som našla štyri druhy rôznych rastlinných mliek. Od šťastia som nevedela, ktoré vyskúšať. (Smiech.) Šokovalo ma, aký výber mali, a oni to brali úplne normálne. Mala som aj vlastný karavan s menom, asistentku, ktorá sa o mňa starala. (Úsmev.) Boli veľmi milí, ústretoví a dobrí ľudia. Nerobili žiadne rozdiely a brali ma ako profesionálku.

Zdroj: MARTIN DOMOK

Je pravda, že obľubujete adrenalínové športy?

– Mám za sebou parašutizmus, paraglajding a viem jazdiť na motorke. A ešte mám za sebou potápanie, no s nepríjemnou skúsenosťou. Ten človek, čo bol so mnou dole, mi dal fľašu, kde bol kyslík len na pár minút. Myslela som si, že je koniec. A napríklad na Bali som sa voľne potápala a nasledovala takého krásneho morského čierno-bieleho hada. Chcela som sa ho dotknúť a pohladkať. Potom mi obyvatelia Bali povedali, že je to extrémne jedovatý druh. Bol odo mňa asi dva metre. (Úsmev.) A mám rada akvaparky a šmýkačky. Som proste dobrodruh. (Úsmev.)

Máte dcéru Rebeku, ste „parťáčky“?

– Áno, sme ako sestry. A niekedy je to až také, že musím ustrážiť hranice, kedy strácam jej rešpekt. Je dôležité, aby dieťa malo isté hranice. Ale keby sa niečo v jej živote stalo, viem, že by prišla za mnou. Som jej prístav.

Chce byť herečka?

– Skúsila herectvo, ale nechce ísť touto cestou. Beky je úplne iná, ale môže sa to zmeniť. (Úsmev.) Ona je študijný typ. Učí sa po anglicky a začala so španielčinou. Nech sa rozhodne pre čokoľvek, budem ju podporovať. (Úsmev.)

A máte ešte nejaký pracovný sen, ktorý si chcete splniť?

– Mám taký svoj nenaplnený sen – producentské a režisérske ambície. Tie by som si rada zrealizovala, minimálne jeden projekt, ktorý sa pripravuje a bude sa realizovať v Amerike.



Prezradila o sebe:

✔Čo o vás nik nevie?

Veľmi rada spím. A bojím sa pavúkov. (Smiech.)

Zdroj: LÝDIA CZAKÓ

✔Máte nejaké cestovateľské sny?

Veľmi veľa, ale top tri miesta, kde by sme chceli ísť s priateľom, sú Bali, Japonsko, Austrália.

✔Vaša neresť?

Mám veľmi rada slaninu s horčicou a kvalitným kváskovým chlebom. (Smiech.)