Mladé dievča Karina Quayumová sa do povedomia verejnosti dostala vďaka stvárneniu Niny v megaúspešnom dennom seriáli televízie Markíza Oteckovia. Zahrala si dcéru Vlada Kobielskeho a Zuzany Mauréry. Kým v Oteckoch bola milým dievčatkom a neskôr z nej vyrástla sexi tínedžerka, v skutočnom svete sa tmavovláska poriadne zmenila.

Mauréry Zuzana, Kobielsky Vladimír, Gavorníková Izabela, Qayumová Karina Zdroj: TVMA

Len nedávno oslávila svoje 17. narodeniny. Rodáčka z Trnavy je nielen dnes už známou herečkou, ale aj šikovnou športovkyňou. Od svojich piatich rokov sa totiž venovala plávaniu a dokonca o tri roky neskôr začala aj pretekať. Zúčastnila sa niekoľkých plaveckých súťaží a získala na nich 24 zlatých, 25 strieborných a 24 bronzových medailí. Je tak jasné, že šport je jej viac než blízky.

A tak sa minulý rok dala na cvičenie v posilňovni. Tínedžerka na sebe poriadne zamakala a veruže, za také svaly, aké si vypestovala by sa nemusel hanbiť ani začínajúci kulturista. Niektorí fanúšikovia jej držia palce a doslova ju obdivujú za to, ako sa vymakala a aká je svalnatá, iní ju zasa zhadzujú, že to nie je vôbec pekné a vyzerá otrasne. "Vôbec to nie je pekné. Asi veľa práce za tým, no vyzeráte hrozne," napísal jeden z komentujúcich k fotke, kde pózuje a ukazuje svetu pevne svalstvo. "Nič v zlom, ale tak pekné dievča a takto sa zničí, hnus," vyjadrila sa istá Zuzana a pridal sa aj ďalší muž: "Keď si vyzerala ako baba ešte sa to dalo, prečo robíš chlapa zo seba?"

Našli sa však, samozrejme, aj obdivné komentáre a ľudia, ktorí ju v tom, čo robí, podporujú. "Vyzeráš super. Vidím disciplínu, sebazaprenie a zadok!", "Nevyzeráš vôbec ako chlap, nepočúvaj neprajníkov. Skvelá práca... Ideš dievča!" či "Vyzerá to dosť super! Hlupákov, čo tvrdia opak, nepočúvaj. Je to tvoje." Aj takéto obdivné reakcie sa pri zábere z posilňovne objavili. Nuž, tiež za tým vidíme kopec driny a odriekania a za to si zaslúži obdiv. Či sa to niekomu páči alebo nie, je už každého osobná vec, no je na mieste sa zamyslieť, či je nutné komentovať to slovami ako fuj a hnus.