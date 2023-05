Herečku Moniku Šagátovú si pamätáme najmä zo seriálu Divoké kone, kde hrala pred rokmi po boku Jána Dobríka. Odvtedy pretieklo Dunajom veľa vody a nedávno sa opäť objavila na obrazovkách televízie JOJ, konkrétne v seriáli Nemocnica. Tam nahradila Monika inú Moniku. Herečka Monika Horváthová, ktorá stvárňovala sestričku Lindu totiž prešla ku konkurencii, no jej dejová linka sa neskončila a tak za ňu televízia našla náhradu, čo diváci okamžite spozorovali.

Monika Šagátová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CgJ8zFpqVZF/

Nateraz je v seriáli Nemocnica Moniku Šagátovú vidieť pomenej a zrejme si dá na určitý čas aj pauzu od herectva, keďže sa pripravuje na tú najkrajšiu rolu v živote ženy. Prezradili ju najprv fotografie zo semifinále tanečnej šou Let´s Dance, kde sa jej pod šatami už črtalo bruško a jedna z komentujúcich si to, samozrejme, všimla. „Iba sa mi to zdá alebo naozaj príde bocian?” napísala k záberu fanúšička. Neskôr sa samotná herečka vyjadrila pre televíziu JOJ a potvrdila, že s o 16 rokov starším partnerom, divadelným režisérom Michalom Vajdičkom, čakajú bábätko. „Áno, so snúbencom čakáme naše prvé dieťatko a veľmi sa z toho tešíme,“ povedala pre joj.sk.