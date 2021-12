Zuzka, ako sa cítite ako dvojnásobná mama?

– Dnes som relatívne dobre spala. (Úsmev.) Cítim sa dobre. Hoci veľa nespím, nejako fungujem. Ako väčšina mamičiek. Asi vďaka tým hormónom šťastia z dieťatka. Možno aj tým, že mám už viac rokov, tak si to bábätko viac užívam. A v podstate aj únavu.

Veľmi sa zmenil váš život s príchodom Lilianky?

– Mám trošku menej času na staršiu dcérku, čo mi je ľúto, lebo ma dosť potrebuje, čo sa týka školy, klavíra. Keď Ondrej (herec Ondrej Kovaľ, pozn. red.) môže byťs malou, ja pomáham tej staršej. Naozaj, čas pre seba tu nie je. Do toho aj „jemne“ natáčam, tak sa aspoň človek nezblázni, že je len doma. (Úsmev.)

S partnerom Ondrejom Kovaľom si sľúbili, že v šesťdesiatke sa zoberú. Zdroj: EMIL VAŠKO

Máme tu advent, Vianoce za dverami. Ako prežívate toto obdobie?

– Úplne to milujem. (Úsmev.) Aj keď na prvú adventnú nedeľu sme nestihli pripraviť sviečku a čečinu. So staršou totiž venček rady vyrábame. Zo slamy si ho zostrojíme, dávame naň vetvičky, škoricu, šišky, pomaranče, šípky… V tomto som ako dieťa, a odkedy deti mám, tak sviatky majú ešte väčší zmysel. Samozrejme, to kúzlo je celé na rodičovi, ale ja to zbožňujem. Mám aj malého svietiaceho soba. To mi muž splnil. Tak som ho chcela, až mi ho kúpil. (Smiech.) Milujem svetielka a páči sa mi severský štýl.

A čo máte najradšej?

– Že vonia dom koláčmi, všade sú svetielka, počúva sa vianočná hudba, urobíme si taký pokoj. Jednak staršia dcérka nemá školu, nemusíme vstávať. Keď sa dá, pozeráme Sám doma, rozprávky. Mám rada leňošenie a užívanie si zimy naplno, že môžeme behať po lese, keď je sneh, sánkujeme sa. Mám rada stretnutia s rodinou. Po Vianociach chodíme za mojimi rodičmi, kde sa stretneme aj so sestrou a synovcom.