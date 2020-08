Zuzana Vačková nemala doposiaľ najväčšie šťastie v láske. Je rozvedená a so svojim bývalým mužom má syna Jakuba. Okrem toho ma aj dcéru Marušku, no o jej otcovi príliš nehovorí. Vyzerá to však tak, že sa jej konečne darí aj po tejto stránke, pretože v poslednej dobe čoraz častejšie zverejňuje fotky s partnerom Petrom.