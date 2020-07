Zuzka odštartovala svoju kariéru ako muzikálová hviezda v Prahe. Netrvalo dlho a všimol si ju režisér Filip Renč, ktorý ju obsadil do filmového muzikálu Rebelové. A odvtedy jej hviezda stúpala prudko nahor. Vedeli ste, že Zuzana éterickú Terezu pôvodne hrať vôbec nemala? Následkom tráviacich ťažkostí veľmi schudla a herečka, ktorá bola obsadená do role Terezy zase pribrala. Nič sa nedalo robiť a hlavnú rolu získala Zuzana. To zásadne ovplyvnilo smerovanie jej kariéry. Zuzana sa stala novým idolom tínedžerov, a hoci vtedy nefungovali sociálne siete ani Instagram, pravidelne sa zjavovala na stránkach časopisov či v rôznych televíznych vystúpeniach. Bola dokonca modelkou a tvárou vychytenej českej značky a ako modelka cestovala po svete.

Zuzka Norisová ako Tereza a Betka Stanková ako Bugina v muzikáli Rebelové. Zdroj: Profimedia.sk, Archív