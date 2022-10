Obľúbená speváčka sa presadila aj na Instagrame a pravidelne svojich fanúšikov inšpiruje. Okrem iného aj bývaním, ktoré rozhodne stojí za to, píše Lepšie Bývanie.

Dom Márie Čírovej je vysnívaným rodinným bývaním, ktoré si užíva s manželom a svojimi tromi deťmi. Kuchyňa spojená s obývačkou je centrom diania, rovnako priestranná terasa so záhradou. Známi rodičia však majú aj svoje súkromie, a to v naozaj krásnej spálni. Túto miestnosť Mária dávnejšie ukázala na svojom Instagrame a okamžite zožala pochvaly. Pôsobí ako z luxusného hotela a ako sama napísala, je to jej obľúbené miesto doma. FOTO nájdete v galérii.

Speváčka si do spálne vybrala priestrannú čalúnenú posteľ, ktorá vyniká tmavomodrou farbou. Dojem luxusu ešte umocňuje prešívané čelo, ktorého gombíky evokujú diamanty.

Mária si na detailoch dá záležať, a tak sa môže pochváliť nielen efektnou spálňou, ale celým domom. Jej krásnu posteľ nájdete v galérii, rovnako i zvyšok bývania.