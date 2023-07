Vyvolala búrku

Zdroj: Matt Winkelmeyer

Heather Graham (53)

V rozhovore pre MSN v roku 2009 americká herečka odhalila svoju účasť v čarodejníckom klane The Goddesses, kde aktívne praktizuje čarodejníctvo a zapája sa do rituálov zahŕňajúcich čarovanie. „Mám skupinu priateliek, s ktorými sa stretávame a hovoríme si bohyne. Navzájom si prajeme a deje sa nám veľa úžasných vecí. Spaľujeme predmety – ctíme živly zem, vietor, vzduch a oheň. Robíme kúzla. Privolali sme búrku, ktorá sa začala na mojej streche... Bolo to úžasné, posilňujúce,“ prezradila o čarovaní trocha viac.

Kamienková kráľovná

Gisele Bündchen Zdroj: https://www.instagram.com/p/CQoLP0rFrx_/

Gisele Bündchen (42)

Podľa modelkinho bývalého manžela Toma Bradyho praktizovala Gisele pred jeho zápasmi rituály so špeciálnymi kameňmi a mantrami: „Mám tieto malé špeciálne krištále, liečivé a ochranné kamene. Núti ma nosiť náhrdelník, užívať tieto vlastnoručne pripravené kvapky a hovoriť mantry.“ Dokonca aj Gisele sa vyhlásila za samozvanú „čarodejnicu lásky“.Len škoda, že svoje kúzla nevyužila aj prisebe. Možno by s manželom bolidodnes spolu.