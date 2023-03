Samntha sa najviac preslávila ako popová speváčka v 80. rokoch, keď naspievala hity ako Touch Me (I Want Your Body) a Naughty Girls (Need Love Too).

Svoju kariéru však začala ako modelka vo veľmi mladom veku a v roku 1983 sa stala dievčaťom strany 3 britského denníka The Sun, kde sa zverejňovali topless modelky respektíve "hore bez". Tak odštartovala aj kariéru playmate, modelky, ktorej nevadila nahota. A preto plagáty s ňou viseli na každej mužskej skrinke.

Až neskôr sa presunula do pop hudbe a vydala niekoľko úspešných albumov. Okrem svojej hudobnej kariéry sa objavila aj v niekoľkých filmoch a televíznych reláciách, ako napríklad Celebrity Big Brother a I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!

Samanthine fotky boli provokujúce a muži po nej šaleli. Zdroj: Peter Barry/gettyimages

Samantha sa aj v súčasnosti venuje hudbe a vystupuje na koncertoch a festivaloch po celom svete. Od roku 2003 sa verejne vyjadrila, že je lesba a priznala aj svoj vzťah k manažérke Myre Stratton. Bohužiaľ, Myra zomrela v roku 2015 po boji s rakovinou.

Dnes však zažíva nové šťastie. Po čase sa dala Samantha dokopy s nórskou mamou dvoch dospievajúcich synov, Lindou Olsen (46) a minulý rok v júni sa vzali. Preto, ak si dnes pozriete Instagram Samanthy Fox, nájdete tam stále sexy fotky, aj s jej manželkou.