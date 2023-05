Manželia Vinczeovci sa už pár mesiacov tešia z nového prírastku. A vyzerá to tak, že ich bábätko začína čoraz viac objavovať svet, píše Život. Adela (42) a Viktor (32) sa po rokoch čakania tesne pred Vianocami dočkali. Telefonát, v ktorom im oznámili, že majú pre nich bábätko, prišiel nečakane a obrátil manželom život naruby.

Už niekoľko mesiacov je tak súčasťou ich domácnosti malé stvorenie, ktorého identitu pred svetom úzkostlivo chránia. Iné ani na výber nemajú. „Museli sme podpísať mlčanlivosť, že nemôžeme prezradiť jeho vek, meno, pohlavie ani to, odkiaľ je. Je to v procese, dieťa nám ešte oficiálne nie je pridelené, preto je to veľmi citlivé,“ povedala Adela denníku Plus jeden deň, ktorý túto informáciu priniesol ako prvý.

