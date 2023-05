Dominika Cibulková (34) v marci porodila svoje druhé dieťatko. K staršiemu bratovi Jakubkovi pribudla sestrička Ninka. Ako Dominika zvládla svoj druhý pôrod? "Tento bol ako po masle, pretože sme vedeli, že ideme rodiť cisárskym rezom, takže som sa netrápila. Došli sme do nemocnice, do hodiny a pol bola malá na svete. Všetko prebehlo dobre a bezbolestne. Boli tu všetci skvelí a uľahčili mi to. Tento pôrod bol omnoho ľahší," prezradila v rozhovore pre Šport24 Cibulková.

Na koho sa podľa hrdej maminy malá Ninka podobá viac? "Myslím si, že je dosť iná ako Jakubko. Ten mal tmavé vlasy a v tvári bol trochu iný. V tvári je Ninka krehunká blondínka, no takéto bábätko sa mení každú hodinu. Stále sa na ňu s manželom pozeráme a hovoríme si, že je zase iná. Nejaké črty majú spoločné, ale uši má pekné dievčenské, tie má po mne," dodala mamina Dominika.

Druhé tehotenstvo jej veľmi pristalo, krátko pred pôrodom sa stihla objaviť aj na červenom koberci Let’s Dance, kde žiarila. Ako sa hovorí, dievčatko svojej mamine krásu uberá, avšak je jasné, že to je mýtus. Domi bola počas tehotenstva ešte krajšia než kedykoľvek predtým.

Dominika Cibulková na Let's Dance Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Fanúšikovia jasajú, Dominika sa s nimi podelila aj o nádherné video, na ktorom zachytila svoje dve deti, ako sa spolu hrajú. Veselý Jakubko oblečený v pyžamku láskyplne pusinkuje svoju roztomilú sestričku.

