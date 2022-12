Drvivá väčšina z nás miluje Vianoce, to sladké ničnerobenie a sledovanie tých istých klasík každý rok. Hoci na obraze vyzerajú postavy stále rovnako, v realite sa na nich podpísal čas. Napríklad taká Marufša z Mrázika síce bola škaredá potvora, no v skutočnosti je to sympatická žena.

Perinbaba

Perinbaba Juraja Jakubiska sa zaradila právom medzi kultové rozprávky. Iste si spomeniete na nezabudnuteľnú hlášku z konca rozprávky "A čia je to smola? Čia? Čia? Vaša, vaša," keď Dora a jej matka skončili zle. Bodaj by nie. Za to, ako sa chovali k Alžbetke si zaslúžili. Krásnu hlavnú hrdinku si zahrala Petra Kolevská-Vančíková, v tom čase čerstvá dospeláčka, ktorá má dnes 56 rokov, no z krásy a pôvabu jej to neubralo. Aj napriek tomu, že hlavu jej dnes zdobia strieborné vlasy.

Petra Vančíková a Tobias Hoesl ako Alžbetka a Jakub z Perinbaby. Zdroj: Profimedia

Predstaviteľka Alžbetky Petra Kolevská-Vančíková počas návštevy markizáckeho Telerána. Zdroj: TV MARKÍZA

PETRA KOLEVSKÁ-VANČÍKOVÁ Zdroj: archív NMH

Aj predstaviteľovi Jakuba z neba pribudlo niekoľko vrások na tvári. V septembri oslávil jubilejnú 60-ku, no máme pocit, že vyzerá ešte lepšie než keď bol mladý. Darmo, Tobias Hoesl dozrel ako víno. A hoci Jakubko a Alžbetka skončili spolu šťastne na svadbe, v skutočnosti si Tobias a Petra veľmi nesadli.