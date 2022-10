V Miláne sa konala módna prehliadka značky Versace, ktorá bola plná celebrít a sexi žien. Na móle sa predviedla aj Paris Hilton. 41-ročná vnučka zakladateľa hotelového impéria sa na chvíľu stala modelkou a objavila sa až na konci, aby celú prehliadku uzatvorila. A stálo to za to! Paris mala na sebe ružové trblietavé minišaty, výrazné ružové lodičky na podpätkoch a žiadnu podprsenku! Chýbal len milimeter a ukázala by VŠETKO. Dokonca mala na hlave aj závoj. Veď sa pozrite!

Odkedy sa Paris minulý rok vydala, modelingu sa nevenovala, ale rozhodne to pre ňu nie je nič nové. Modeling ju živil už od jej 16 rokov, na móle sa pohybuje ako ryba vo vode. Medzi divákmi v Miláne sedela aj jej sestra Nicky, ktorá ju prišla podporiť. Sedela tam spolu so známymi ženami ako Vanessa Hudgens, Ashley Graham, Alessandra Ambrosio či Chloe Cherry.

