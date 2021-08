Je to už rok, čo sa najmladšia dcérka slovenského hudobníka Mária vypýtala na svet. Už to dávno nie je to malé krehké bábätko, ale skôr súca dievka, ktorá je zvedavá na všetko čo sa okolo nej deje. A tak si rodičia síce nevydýchnu, ale zato je už možné sa s ňou vybrať na miesta, kde to ešte pred rokom nešlo.

Kandráčovci Zdroj: Instagram.com/kandrac.ondrej_official

Rodina Kandráčovcov v skanzene Zdroj: Instagram.com/@kandrac.ondrej_official

Erika Kandráčová s rodinou Zdroj: Instagram.com/@erika_kandracova

Kandráčovci žijú aktívnym životným štýlom, obľubujú prechádzky, túry a predovšetkým spoznávanie nášho krásneho Slovenska. A tak sa tento rok rozhodli, že si ho pozrú znova trocha zblízka, samozrejme ako to Ondrejové pracovné povinnosti dovolia. Tentokrát zablúdili do Bardejovských kúpeľov a že si to dievčatá teda užívajú...

Erika Kandráčová Zdroj: Instagram.com/@erika_kandracova

Erika Kandráčová v apartmáne kráľovnej Sissi Zdroj: Instagram.com/@erika_kandracova

No len tá Maruška si akosi nieje istá...

Dievčatá Kandráčové Zdroj: Instagram.com/@erika_kandracova