Obľúbená herečka z markizáckeho seriálu pustila fanúšikov do svojho súkromia a na sociálnej sieti pridala fotografiu s jej mamičkou, ktorá oslávila životné jubileum 60 rokov. Teraz je hneď jasné, po kom zdedila herečka krásu, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ.



Larisa Mižigar a Martina Zábranská. Zdroj: EMIL VAŠKO

K záberu pripojila aj láskyplné vyznanie: „Moja mamička, nádherná žena, živel, blázon s energiou “dvaciny” a veľký správňak a človek, oslávila 60-ku a mne sa nechce veriť. Ako sa to?... že vek je len číslo? U nej to naozaj platí a to chcelo kyticu hodnú jej výnimočnosti. Všetko najlepšie, mami," napísala dojatá Martina k záberu.