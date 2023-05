Dievčatá to mali vždy trocha nahnuté. Nežné krásky spravili v roku 1999 dieru do sveta skladbou All the Things She Said a Not Gonna Get Us, v ktorej rozprávali o zakázanej láske medzi dvomi dievčatami. Nežnými dotykmi a provokatívnymi bozkami na vystúpeniach samy podporovali presvedčenie, že ich láska je skutočná. No neskôr vysvitlo, že to všetko len hrali.

Netrvalo dlho a Lena ani Julia si nevedeli prísť na meno. Stále sa schádzali a rozchádzali, až sa nakoniec rozhodli ísť každá svojou cestou. Julia porodila dcérku Viktoriu (17) a neskôr chlapčeka Samira (15) a Lena sa vydala a svojmu manželovi tiež priviedla na svet chlapčeka Aleksandra (7).