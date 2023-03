Krásna Anabela Mollová si dala predsavzatie a do bodky ho splnila. Slovenská speváčka, ktorá je známa z Fragile alebo relácie Milujem Slovensko, kde spieva prešla obrovskou zmenou, píše Báječná žena. Za rok schudla 40 kíl a je to teda poriadne vidieť. Pre magazín Eva povedala, ako sa jej to podarilo.

"Je to klišé, ale dala som si to ako novoročné predsavzatie minulý rok. Mala som nespočetné množstvo pokusov, keď to nevy­šlo. Ale tentoraz som sa cítila tak veľmi zle, že som bola vnútorne rozhodnutá, že to musím zvládnuť,“ priznala.

"Nemala som potvrdené zdravotné problémy, ale keď som začala cvičiť, postupne som si ich nachádzala. Pri chvíľke cvičenia ma začali bolieť kolená a to som si už naozaj povedala, že toto je veľmi zlé. Keby som nezačala niečo robiť, určite by sa pridružili zdravotné problémy, som si istá,“ povedala pre Evu.

Cvičí trikrát do týždňa a upravila si stravu

"Najprv som nejedla prílohy, ale teraz som už vo fáze, keď jem všetko. Nemôžem sa, samozrejme, prejedať, sú to malé porcie päťkrát za deň. Sladké si dám za raz čas,“ uzavrela. Ako napísala na Instagram, teraz už vie, že to predtým nebola ona. Vyzerá fantasticky, aj keď krásna bola aj s kilami navyše.