Pozrite sa, ako sa kultová zostava tínedžerov v značkovom oblečení zmenila.

Krásna a namyslená blondínka Kelly a jej kamoška, neistá Donna. Dnes sú staršie a oplieskané životom. Kelly a Donna, ktoré sú kamarátky aj v reálnom živote, vymysleli, že si urobia s kolegami stretávku a nahrajú nové časti. Pred kamerami sa tak stretli všetky štyri ženy a traja seriáloví fešáci. Brandon, Steve, David a ich premena na mužov potešia nejedno ženské oko. V partii chýba charizmatický Dylan (Luke Perry), ktorý vlani v marci utrpel mozgovú príhodu a zomrel. Pokračovanie príbehu z 90. rokov však nečakajte. Herci totiž hrajú samých seba.

Beverly Hills 90210 Zdroj: Profimedia

Pikošky o pôvodnom seriáli a hercoch



- Prvú časť pôvodného seriálu odvysielali 4. októbra 1990, poslednú 17. mája 2000.

- Spolu mohli diváci vidieť 293 častí.

- V zákulisí seriálu sa odohrávalo veľa intríg, bojov a škandálov.

- Sexi Luke Perry (Dylan) takmer zabil Jennie Garth. Seriálová bábika Kelly a fešák Dylan spolu nakrúcali scénu v oceáne, keď na ňu Luke spadol z vodných lyží. Jennie sa takmer utopila, v sanitke ju oživovali, keďže utrpela silný otras mozgu.

- Shannen Doherty (Brenda) vraj bola diva, ktorá sa nevedela nasýtiť svojej raketovej slávy. Údajne neustále žúrovala, hádala sa so štábom a vždy meškala do práce.

- Modrooký krásavec Jason Priestley (Brandon) to vedel v kluboch poriadne roztočiť, pil a žúroval ako kráľ. Jeho láska k alkoholu bola celé roky taká silná, že opakovane skončil v protialkoholickej liečebni. A polícia mu zobrala vodičák.

- Jason (Brandon) sa tiež vyjadril, že svoju seriálovú sestru Brendu nenávidel, pretože Doherty bola fakt neznesiteľná.

- Tori Spelling (Donna) sa svojmu otcovi, ktorý bol aj producentom seriálu, v reálnom živote vymkla spod kontroly a on ju v zúrivosti krátko pred smrťou úplne vydedil. Herečke tak okrem smútku ostali obrovské dlhy.

- Po skončení seriálu sa ani jeden z hercov nedokázal zviditeľniť výraznou filmovou či televíznou postavou.