Bruško ju neprezradilo, mal to byť prechod!

Jeho manželka Vierka mala 49 rokov, keď nečakane a neplánovane otehotnela. Synček Denis prišiel na svet v júni 2017, dnes už robí rodičom radosť vyše šesť rokov, píše magazín Eva. Obdobie, keď sa manželia Kmeťovci dozvedeli, že budú mať vo vyššom veku opäť dieťa, však bolo poriadne strastiplné a stresujúce. Hudobník o tom teraz porozprával viac portálu Topky.sk . Bábätko bolo v tele manželky Vierky uložené v takej polohe, že ho neprezradilo rastúce bruško. Hudobníkova žena o svojom požehnanom stave netušila do 6. mesiaca. "Manželka mala už 49 rokov, tak si myslela, že ide do prechodu. Ona nemala žiadne bruško. Fakticky už v 5. mesiaci som ja spozoroval, že počúvaj, nepribrala si troška?“ zaspomínal Kmeťo. S manželkou však mali pochybnosti, či je v poriadku, tak zašla za lekárom. Od neho sa vrátila s plačom!

Manželia Kmeťovci Zdroj: Instagram/igor_kmeto_st

Trpeli sme a modlili sa...

"Som sa zľakol, že niečo vážne,“ povedal hudobník, ktorý sa následne dozvedel, že bude mať tesne pred 60-kou ďalšie dieťa. Je pochopiteľné, že manželia sa vzhľadom na svoj vyšší vek poriadne vystrašili a zvyšok tehotenstva bola Vierka pod dohľadom odborníka. "Išli sme k odborníkovi, môjmu kamarátovi, k dobrému doktorovi Pružincovi a on ju pozeral... Neblázni, veď ona je tehotná, to už ide do 6. mesiaca, tam už sa musíte len modliť, aby bolo zdravé. Tak vám poviem, že tie 3 mesiace do toho pôrodu sme trpeli a modlili sme sa, aby bol zdravý, lebo v jej veku a v mojom veku... Nebola to sranda,“ povedal Kmeťo. Synček Denisko je našťastie zdravý a možno bude dokonca ďalším muzikantom v rodine. "Je krásny, múdry, talentovaný, takže sme šťastní," úprimne sa teší hudobník, ktorého synček udržiava vo forme aj v zrelom veku.

Reakcie verejnosti ukázali ľudskú neprajnosť a zlobu

Keď sa ľudia prostredníctvom sociálnych sietí a médií dozvedeli, že Kmeťovci sú "v tom", reakcie nenechali na seba dlho čakať. A niektoré boli poriadne uštipačné. Namiesto toho, aby manželom vyjadrili podporu a popriali zdravie pre Vierku a bábätko, obviňovali ich z nezodpovednosti a niektoré hraničili až s výsmechom a ponižovaním. Dnes už Igor nad tým všetkým môže len mávnuť rukou. Synček Denisko sa má k svetu, je to krásny zdravý chlapček obklopený milujúcou rodinou.

Júl 2017: Vierka Kmeťová s maličkým synom Deniskom. Odvtedy už poriadne vyrástol! Zdroj: Instagram/igor_kmeto_st