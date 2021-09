1. októbra si pripomenieme druhé výročie úmrtia zlatého slávika Kartla Gotta († 80), ktorého miloval aj svet. Pre Ivanu Gottovú bola smrť jej manžela bolestnou ranou, i keď vedela, že to prichádza, keďže mal vážne zdravotné problémy. Naposledy bola vdova po spevákovi videná na verejnosti v spoločnosti známych tvárí na pohrebe manžela. V polovici októbra pred dvomi rokmi sa s ním prišli rozlúčiť českí aj slovenskí prominenti, v ktorých živote mal svoje miesto.

Po dvoch rokoch, čo sa Ivana stretávala len s priateľmi a najbližšou rodinou, sa teraz odhodlala na veľký krok. Šla do spoločnosti. Minulú sobotu viedli jej kroky na predpremiéru dokumentárneho filmu Karel do Plzne, kde jej spoločnosť robila režisérka Olga Špátová Malířová. Snímka mala mať svoju premiéru už dávno, no pandémia všetko skomplikovala a tak si ľudia museli počkať o niečo dlhšie a ten deň je konečne tu. Niekoľko vyvolených videlo dielo v predstihu.

Karel Gott Zdroj: Archív

A práve pri tejto príležitosti Ivana Gottová nielen prišla, ale prihovorila sa aj fanúšikom svojho zosnulého manžela. „Som veľmi rada, že tu s vami môžem byť. Ďakujem, že predpremiéra sa koná v jeho rodnom meste. Nech vás film zahreje pri srdci a nech sa vám páči,“ vyjadrila sa Ivana, ktorej na tvári aspoň na malú chvíľu bolo vidieť pousmiatie. Na jej tvári sa však zračilo najmä dojatie vďaka tlieskajúcemu davu. Po priemetaní fimlu nasledoval krst pesničiek, ktoré v ňom odzneli a nechýbala na ňom ani vdova Gottová, ktorá si dopriala aj dúšok šampanského. „Tu sa Karel narodil, tu tak rád vystupoval. Vždy hovoril: ,Moji Plzeňáci mi rozumejú.´ Mám taký pocit, že by sa tešil, koľko prišlo ľudí,” povedala režisérka Špátová, ktorá sa tak prihovorila približne 3 tisíckam divákov.