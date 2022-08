Ivanka a Marián spolu so svojimi dievčatami bývajú v luxusnom dome blízko centra Trenčína v tej najlepšej štvrti, píše Lepšie Bývanie. Nielenže Trenčiansky hrad majú doslova za oknami, ale z ich terasy je nádherný výhľad na okolité kopce a do centra je to len zopár krôčkov. Súkromie im pritom nechýba, keďže bývajú v blízkosti parku, ktorý ich oddeľuje od ruchu mesta.

FOTO nájdete v GALÉRII priamo TU!