Ivanka Gáborík má doma krásnu princezničku. Jej dcérka Bella rastie ako z vody a mamina ju už môže parádiť a obliekať do krásnych šatočiek. Na Veľkú noc sa spolu zladili do podobných outfitov. Ivana si vybrala krásne a zároveň pohodlné modrobiele šaty, v ktorých sa rysovalo jej rastúce bruško. Ivane to veľmi pristane, je z nej nádherná tehuľka.

Dcérke obliekla blúzku s dlhými rukávmi v podobných farbách. "Maminkaaa, šibačííí💛," okomentovala svoju fotku na Instagrame pyšná mamina. Takto vyparádené spolu čakali na šibačov. Ivana mala zvlnené vlasy a Bellka bola s dvoma copíkmi na hlave rozkošná. Veď sa na ne pozrite!

FOTO nájdete v galérii.

