Iveta Malachovská je príkladom toho, že aj človek zo šoubiznisu môže mať krásne, šťastné a dlhotrvajúce manželstvo. So Svojím milovaným Martinom oslávili počas uplynulého víkendu už 29. výročie sobáša a stále sa neskonale ľúbia. Do manželského života vypravili pred 3 rokmi aj svoju dcéru Kristínu, ktorá mala doma krásny príklad, ako to má vo zväzku dvoch milujúcich ľudí vyzerať.

To, že je moderátorka Dámskeho klubu už roky šťastne vydatá, dokazujú aj slová, ktoré pripísala k svadobnej fotografii. "7.5. 1993, dnes je to 29 rokov, čo sme spolu s Martinom manželia. Milujem ho ešte viac ako vtedy, vďaka nemu som šťastná, úspešná, milovaná. Všetkým Vám zo srdca prajem človeka, s ktorým Vás bude baviť každá chvíľa v živote," venovala svojmu manželovi romantické vyznanie.

Pri tejto príležitosti sa pochválila aj fotografiou z dňa, kedy si povedali áno a tmavovláska sa stala pani Malachovskou. Neveste nechýbal závoj a šaty boli na tú dobu skutočne rozprávkové. Žiaden hlboký výstrih sa nekonal, ba práve naopak. Dekolt prekrývala látka na spôsob tylu a šaty mali aj rukávy po lakeť. A teda na ramenách boli poriadne nafúknuté. Dnes by nevesty po podobnom modeli zrejme nesiahli, no pred takmer 30-imi rokmi to bol hit.