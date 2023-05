Novou kráľovnou tanečného parketu je herečka Jana Kovalčíková (32), ktorá vo finále porazila Vratka Sirágiho a Gabiku Marcinkovú. Aké má teraz plány? Bude s Vildom Šírom v kontakte aj naďalej? A už keď sme pri ňom… V rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ prezradila, či na neho jej manžel Adam Graňák nežiarlil.

Stali ste sa kráľovnou a kráľom tanečného parketu. Aké sú vaše pocity bezprostredne po triumfe?

Janka: Sú to krásne, neopísateľné neopakovateľné pocity, to treba povedať, že tento moment si treba užiť a treba to prežiť intenzívne, lebo toto, čo sa tu práve deje, sa už nezopakuje. Nenormálne sa z toho teším.

Ako druhý tanec v semifinále tancovala Jana Kovalčíková tango. Zdroj: TV Markíza

Vilda: Tiež sa z toho veľmi teším. Bolo to mojím želaním, prial som to Janke aj nám ako tanečnému páru a vyšlo to, takže mám naozaj veľkú radosť. Je to fakt super. Vyhrať túto šou je naozaj super! Už len to, že ste v šou, je krásne, a ešte keď ju aj vyhráte, je to super.