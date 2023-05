Kto by nepoznal legendárnu mamičku a baletku z filmových pokračovaní Ako vytrhnúť veľrybe stoličku, Ako dostať otecka do polepšovne. Jana Preissová je už dáma vo veku, ale jej krása a jemnosť stále pretrváva a nejako sa s ňou tiahne až do dnešných dní.

No nedávno sa objavila na scéne dcéra Evy Holubovej, Karolína, ktorá je fotografka, študovala v Londýne, ale dnes pracuje na spoločných projektoch aj s mamou. Majú spoločný podcast, talkshow a aj divadelné predstavenie. Šíria osvetu o duševnom zdraví, otvárajú rôzne tabu témy medzi matkami a dcérami a často aj s humorom.

Karolína chodí s hercom Matějom Paprčiakom, modelom a bývalým futbalistom. Len nedávno vypadol z televíznej šou Survivor. Kaya je nežná blondínka a nám sa podobá na známu herečku.

Porovnajte podobu v GALÉRII!