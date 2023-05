Moderátorku Jasminu Alagič sledujú mnohé ženy. A už je to nejaký ten piatok, čo sa začala pravidelnejšie venovať aj živým vysielaniam na sociálnej sieti Instagram. Kráska, ktorej v žilách koluje temperamentná balkánska krv, nemá problém s bezprostrednosťou a to dokázala aj v jednom živom vysielaní, ktorého súčasťou bol aj jej manžel Patrik Vrbovský. A takto prezradila aj tajomstvo!

Jasmina Alagič sa v živom vysielaní s manželom preriekla. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cja0sPEIC21/

S manželom Rytmusom počas jedného streamu otvorili tému otvorenia hiphopovej školy. Toho sa Jasmina chytila a v tejto súvislosti spomenula Patrikovho veľmi dobrého kamaráta Johnnyho Mečocha, ktorý je tanečník a kedysi súťažil v Miliónovom tanci. "Na mojom streame hovoria, že by to Johnny Perfecto zvládol," povedala Jasmina, ktorá sa chvíľu na to obrátila na svojho muža s otázkou: "Inak, už si mu blahoželal? Niekde som čítala, že bude mať Johnny syna."

Johnny a Rytmus sa poznajú už dlhé roky. Zdroj: Instagram.com/@johnny_mecoch

Podľa Rytmusovej reakcie je jasné, že sa jeho milovaná polovička poriadne prekecla. Z tváre mu čítať, že o tom síce vedel, no verejne to nebolo známe. Jasmina tak spoločného kamaráta, ktorý tvorí pár so sympatickou kráskou Petrou, natrela v priamom prenose. Informácia však nebola potvrdená, ani vyvrátená. Až doteraz. Nedávno totiž sám Johnny zverejnil na Instagrame zamilovaný záber so svojou láskou, kde sa jej už viditeľne črtá tehotenské bruško. Samozrejme, okamžite mu začali jeho fanúšikovia blahoželať a my v redakcii sa pridávame a želáme hlavne veľa zdravia.