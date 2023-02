Potvrdzuje to aj psychológ Mgr. Róbert Braciník: „Nekontrolované hranie počítačových hier môže prerásť do úzkostí, agresie až závislosti.“ Na druhej strane však treba spomenúť aj ich kladné efekty, ako napríklad zlepšenie pozornosti, rýchlejšie reakcie, zlepšenie kritického myslenia či schopnosť socializovať sa. „Počas hrania počítačových hier sa zapájajú iné mozgové prepojenia, ako keď napríklad pozeráte televíziu alebo čítate knihu. Každá hra rozvíja kreativitu. Hry, v ktorých sa hráč spolieha len sám na seba, učia deti samostatnosti pri rozhodovaní a prijímaní zodpovednosti za svoje činy,“ vysvetľuje odborník.

Róbert Braciník tvrdí, že aj počítačové hry, podobne ako tie stolové, môžu mať pozitívny prínos. Zdroj: archív RB

Gaming ako príprava na budúce povolanie? Veru áno!

Podľa slov skúseného psychológa si deti pri spoločných online hrách tiež nacvičujú sociálne zručnosti vo virtuálnom prostredí. „Pre rodičov to môže byť možno nepochopiteľné, no treba si uvedomiť, že už dnes žijeme veľkú časť života na internete, či už sú to sociálne siete, alebo online mítingy. A naše deti budú v tomto prostredí fungovať bežne a v oveľa väčšej miere,“ myslí si odborník.

No a pretože gro hier je v angličtine, netreba zabúdať ani na tento rozmer gamingu. Deti počas hry komunikujú v cudzom jazyku, čím si ho súčasne precvičujú a zároveň sa odbúravajú zábrany hovoriť. „Praktická znalosť cudzieho jazyka je dnes už podmienkou pri každej lepšej pracovnej príležitosti. Môžeme teda povedať, že hranie počítačových hier je aj investíciou do lepšej budúcnosti. Samozrejme, nesmie byť na úkor školy, pobytu vonku a spoločných voľnočasových aktivít s rovesníkmi či rodičmi,“ upozorňuje psychológ Róbert Braciník a odporúča rodičom ustrážiť rozumnú mieru hrania počítačových hier, ktorá je max. 2 hodiny denne.

S Lukášom Frlajsom si gameri budú môcť zahrať už 18.2. v Nitre alebo online z domu. Zdroj: Planeo

Lukáš Frlajs má skúsenosti z praxe