Jeho prvou vyvolenou bola supermodelka Cindy Crawfordová. Manželstvo im vydržalo štyri roky. Druhá, ktorá ho očarila natoľko, aby jej pred oltárom povedal ÁNO, bola herečka a modelka Carey Lowellová. S ňou mu bolo súdené odžiť si štrnásť rokov. Od roku 2018 je však jeho zákonitou Španielka Alejandra Silva, ktorá je známou publicistkou a politickou aktivistkou.

Muž s dobrým srdcom

Život Richarda Gereho sa však netočil iba okolo filmov a žien. Tento známy herec sa intenzívne venoval aj humanitárnej činnosti. Často cestoval spolu s lekármi po krajinách zmietaných vojnou a navštevoval tábory pre utečencov a zranených. Zaujímavosťou je i to, že ho odmalička lákala hudba. Ovládal množstvo nástrojov a naplno sa jej začal venovať na strednej škole, kde skladal kompozície pre školské predstavenia. Bavila ho tiež gymnastika a filozofia, no nakoniec uňho zvíťazila túžba po herectve. Vďakabohu :) Veď vedeli by ste si predstaviť vo filme Pretty Woman po boku Julie Roberts niekoho iného, než Richadra?

Viete, že...

… v roku 1999 bol Richard Gere časopisom People vyhlásený za najsexi muža sveta? A ktovie, možno aj teraz, keď má už 73 rokov, sa niektorým ženám z neho podlamujú nohy…