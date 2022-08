Naša prezidentka, Zuzana Čaputová a jej priateľ, Juraj Rizman, si súkromie nesmierne strážia, preto ich spoločné fotografie často nevídame. Sociálna sieť Zuzany je zameraná najmä na jej pracovný život, sem tam pridá niečo aj z osobného života, no veľmi málokedy. Tentokrát spravila výnimku a na svoj instagramový profil zverejnila zamilovaný záber s jej partnerom…

Vzťah Zuzany a Juraja začal najprv pracovne, no neskôr prerástol do niečoho hlbšieho a preto musel opustiť palác. Zamieril si to do Národnej rady Slovenskej republiky k Jurajovi Šeligovi, kde pôsobil takmer rok. “Nemilujem prezidentku, milujem konkrétnu osobu vo funkcii prezidentky,” vyjadril sa v novom podcaste spravodajského webu Aktuality. Teraz pridali sladký záber, na ktorom obidvaja žiaria!

ZAMILOVANÝ ZÁBER ZUZANY ČAPUTOVEJ A JURAJA RIZMANA NÁJDETE V GALÉRII