Akčný hrdina si získal slávu poctivo - je majster bojových umení a filmové úlohy dostal pre svoje telo a pohyb. Belgičan bol ako dieťa veľmi chudý, a tak ho otec poslal na karate, aby zosilnel. Ani nevedel, ako to ovplyvní jeho život.

Bolo to kľúčové rozhodnutie, lebo Jean-Claude športu prepadol a už v 15 rokoch získaval rôzne tituly, okrem toho sa venoval aj baletu, čo mu pomohlo v skvelej koordinácii, ladnosti a tým známym roznožkám. Bol ako z gumy. A neskôr sa venoval aj kickboxu a bodybuildingu.

Bol len vyhadzovač

Keď sa presťahoval do Ameriky v 22 rokoch s kamarátom, bol nikto. Takže robil šoféra, aj vyhadzovača, no sníval o filmovej kariére. Keď sa mu podarilo ukázať svoje bojové umenie jednému producentovi, ten mu ponúkol skúsiť to s filmom Krvavý šport. Po nakrútení tvorcovia zhodnotili, že je taký zlý, že ho ani neposunuli do distribúcie a dva roky ležal v šuflíku, no herec ich prehovoril, aby sa prestrihal a pustil do kín. A čo sa stalo?

Krvavý šport, Kickboxer, Dvojitý zásah i Univerzálny vojak

Film sa stal hitom, dnes by sme povedali virálny a zarobil veľké peniaze a zo Jean-Claudea urobil filmovú hviezdu. Nasledoval Kickboxer a potom prišiel hviezdny Dvojitý zásah a Univerzálny vojak. Určite si spomeniete aj filmy ako Živý terč, Timecop, Legionár a tak ďalej... V druhej polovici 90. rokov však podľahol sláve, drogám, ženám a chorobe. Trpel bipolárnou poruchou. Tvorcovia ho postupne prestali obsadzovať a akčná hviezda sa vytratila z obrazoviek do zabudnutia...

S drogami prestal zo dňa na deň

Zo závislosti sa nakoniec dostal sám. Nelegálne látky prestal brať zo dňa na deň. Ale stále pil, mohli sme ho vidieť nahého na ulici. Taktiež tvrdil, že úlohou ženy je starať sa o dom a deti. Mal kopec mileniek a ženy striedal, Jean-Claude sa 5-krát oženil, z toho dvakrát s rovnakou ženou. Z manželstiev má 3 deti – dcéru a dvoch synov.

Ako vyzerá dnes?

Najnovšie bude spolu so svojím psom Lolou súčasťou akčnej hry, kde bude zachraňovať psov pred mimozemšťanmi. Nečudo, veď musí si nejako zarábať. Svoju čivavu miluje, chodí s ním všade, foto si pozrite v galérii! Jeho telo je stále v SUPER kondícii, lebo herec je predovšetkým športovec a denne cvičí. Ale jeho tvár je zvláštne vyhladená, no zvláštne strhaná... FOTO v galérii!