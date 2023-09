Brat Ivany Gáborík tanečník Tomáš s manželkou Ninou sú viac ako 5 rokov spolu a synček Tobi oslávil 4 roky. A nielen on, rovnako oslavoval aj jeho otec, známy hlavne z Let´s Dance. A to 40 rokov! Pri tej príležitosti zverejnili fotografiu na sociálnej sieti, kde im to veľmi pristane.

Jeho Nina napísala: "Minulý víkend mali obaja moji chalani narodeniny, jeden 4, ktoré mu ľudia tipujú už minimálne rok a druhý 40, ktoré mu netipuje vôbec nikto 😁 Ďakujem, že ma denne zabávate, že sa staráte, aby môj tlak neklesol príliš nízko a že napĺňate môj život láskou..."



Takéto krásne vyznanie napísala Nina a pozrite si v galérii, ako perfektne vyzerá. Husté vlasy, krásna postava, Nina je jednoducho krásna žena.