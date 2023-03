Bros dosiahli veľký úspech v druhej polovici 80. rokov a začiatkom 90. rokov, pričom ich najväčšie hity zahŕňali skladby ako When Will I Be Famous?, I Owe You Nothing a Drop the Boy.

Skupina Bros sa stala známou aj vďaka svojmu výzoru a štýlu, často boli oblečení v koženom oblečení a mali zaujímavé účesy. Navyše bratia ako jemné blondiačikovia priťahovali množstvo fanyniek. Bros sa rozpadli v roku 1992, pričom obaja bratia sa potom venovali svojim sólovým kariéram. V roku 2017 sa Bros zjednotili a vydali nový album s názvom "Vol. 1".

Matt Goss

Matt Goss sa sústredí na svoju sólovú hudobnú kariéru. Zdroj: Profimedia

Matt Goss sa sústredí na svoju sólovú kariéru a vydal už niekoľko sólových albumov. V minulosti vystupoval aj v Las Vegas.

Luke Goss

Luke Goss sa venuje hudbe aj hereckej kariére. V roku 2017 sa Bros opäť zjednotili a absolvovali turné po Veľkej Británii a Írsku. Luke Goss sa objavil v niekoľkých hollywoodskych filmoch, ako napríklad v snímkach "Blade II", "Hellboy II: Zlatá armáda" alebo "Death Race 2".

