Do Karlových Varov, kde je v plnom prúde medzinárodný filmový festival, dorazila aj americká herečka Robin Wright (57), ktorá sa do sŕdc filmových fanúšikov nezmazateľne zapísala ako Jenny vo filme Forrest Gump.

Osobne ju privítal Jiří Bartoška (76). Herečka sa podľa Blesk.cz široko usmievala a vítala sa aj s fanúšikmi. Robin Wight čaká vo Varoch jedna veľmi milá povinnosť, pri záverečnom ceremoniáli prevezme Cenu prezidenta festivalu.

Držiteľka Zlatého glóbusu za výkon v seriáli Dom z kariet si ako poctu svojej osobe vybrala film Princezná nevesta (1987), ktorým svoju hviezdnu kariéru odštartovala.

Robin Wright mala presne 28 rokov, keď sa objavila po bohu Toma Hanksa v kultovej tragikomédii Forrest Gump. Nežná, nádherná a elegantná Robin si podmanila nielen filmového Forresta, ale Tom Hanks ňou bol nadšený aj v skutočnosti. Kráska z Texasu naštartovala svoju kariéru ako 14-ročná vo svete modelingu. Diváci si ju prvýkrát všimli ako Kelly Capwell v telenovele Santa Barbara. Ich srdcia si nadobro získala v rozprávke Princezná nevesta ako jedna z najkrajších amerických princezien vôbec.

Má za sebou množstvo rôznorodých filmových úloh a zahrala si po boku slávnych hercov ako Kevin Costner (Odkaz vo fľaši), Bruce Willis (Vyvolený), Mel Gibson (Spievajúci detektív) či Colin Farrel (Traja do páru). Od roku 1986 do roku 1988 bola vydatá za herca Dane Witherspoona, ktorého stretla pri natáčaní spomínanej telenovely. V roku 1989 sa jej do cesty priplietol slávny herec Sean Penn, ktorý sa krátko predtým rozviedol s Madonnou. V apríli 1991 sa Robin a Seanovi narodila dcéra Dylan Francis Penn. Robin kvôli tehotenstvu odmietla aj rolu lady Marian v Robinovi Hoodovi. O dva roky neskôr k dcérke pribudol aj syn Hopper Penn.

Vzťah Robin a Seana bol búrlivý, niekoľkokrát sa rozišli a znova dali dokopy. Vzali sa až v roku 1996. Robin si zmenila meno na Robin Wright Penn. Ich manželstvo však bolo tiež ako húsenková dráha, v roku 2007 požiadali o rozvod, potom žiadosť stiahli. V 2009 sa spolu objavili na Oscaroch, kde Sean získal cenu za najlepší mužský herecký výkon.

Po dlhých naťahovačkách, podávaní a následnom sťahovaní rozvodových žiadostí, sa nadobro rozviedli po 20 spoločných rokoch a Robin si vyhodila priezvisko Penn zo svojho mena. "Rozvod samotný, a najmä s deťmi, je zničujúci. Dokonca ešte horší," priznala po rokoch Robin. "Keď máte deti a ste rodina, skúšate to spolu znovu a znovu. My sme sa o to veľmi dlho snažili. Sean sa dnes stretáva s deťmi. Vídajú otca a vídajú aj mňa. Každý z nás má svoj vlastný život," uzavrela herečka.

Väčšie šťastie nemala ani s novým priateľom, hercom Benom Fosterom. Najprv ohlásili zasnúbenie, potom sa rozišli a všetko zrušili. Opäť sa dali dokopy, znova zasnúbili a znova rozišli, napriek tomu, že herečka vyhlasovala, že so žiadnym mužom jej nikdy nebolo lepšie. Zdá sa, že Robin nachádza trvalé šťastie jedine vo svojich deťoch a charite, v ktorej sa angažuje najmä pre africké Kongo.