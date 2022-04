Krásnej speváčke, herečke a podnikateľke ide poslednú dobu karta. Nielenže hlási úspechy so svojou novou kozmetickou líniou JLo Beauty, v kinách sa uvádza jej nová romantická komédia a, hlavne, žiari šťastím po boku svojej staronovej lásky, Bena Affleca. S Benom chodila od roku 2002 do roku 2004, za ten krátky čas sa stihli zasnúbiť, presunúť svadbu a aj sa nakoniec rozísť. O to romantickejšie bolo zverejnenie ich vzťahu v júly 2021. A treba povedať, že im to spolu naozaj pristane. Jen žiari láskou a spokojnosťou a aj Ben po ťažkom období boja so svojou závislosťou od alkoholu konečne vyzerá šťastne a zo svojej lásky nespustí zamilované oči ani ruky.

Jen a Ben ešte počas ich prvého vzťahu. Zdroj: Shutterstock