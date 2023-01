Jennifer Lopez (53) potešila svojich fanúšikov na Instagrame vianočnými zábermi zo súkromia. Jej post už dávno nemal taký veľký úspech! Keď pred pár týždňami pridala fotku s manželom Benom Affleckom (50), nazbierala rekordných 2,7 miliónov lajkov. Jej aktuálny vianočný záber v sexi šatočkách stihol doteraz získať 1,8 milióna srdiečok a viac ako 15-tisíc komentárov, čo sú tiež neskutočné čísla. Fanúšikovia milujú, keď im JLo ukáže niečo zo svojho intímneho súkromia a pôsobí pritom celkom prirodzene.

Jennifer si vychutnávala Vianoce v spoločnosti svojho muža a detí. Na Štedrý deň si vybrala krásny outfit. Obliekla si modré minišaty, ktoré jej ubrali aj 30 rokov. Vyzerala v nich ako taká sexi dievčinka, ani zďaleka nie ako 53-ročná zrelá dáma!

Do uší si dala roztomilé náušnice v tvare kvietkov, vlasy si stiahla do pevného drdola a nezabudla ani na výrazný červený rúž. A prekvapí vás aj jej stromček. Výzdobou pripomínal naše stromčeky spred niekoľkých desaťročí. Budete mať pocit, že Jennifer stojí v niektorej zo slovenských obývačiek pred 30 rokmi. To musíte vidieť!

Čo na ňu poviete? FOTO sexice Jennifer Lopez nájdete v galérii.