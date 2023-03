Soňa Skoncová rozhodne patrí medzi najkrajšie ženy slovenského šoubiznisu. Koniec koncov, v minulosti sa zúčastnila aj súťaže krásy a získala titul 1. vicemiss 2009. Odvtedy pretieklo Dunajom veľa vody a brunetka sa vyšvihla z modelingového sveta na pozíciu moderátorky a navyše začala aj podnikať.

Soňa Skoncová je už pár rokov moderátorkou šoubizovej relácie TV JOJ Topstar. Zdroj: TV JOJ

Nie je to tak dávno, čo sa z nej stala už aj dvojnásobná mama. K synčekovi Robkovi pribudla dcérka Eliza. Obe ratolesti porodila partnerovi Robovi Reisovi, s ktorým tvorí pár už vyše 21 rokov. Dvojica sa zasnúbila v Amerike ešte pred narodením prvého dieťatka, no svadba zatiaľ neprebehla. I tak je krásne a obdivuhodné, že im vzťah vydržal od strednej školy takto dlho, napriek tomu, že Soňa je známa v šoubiznise a ešte si nepovedali áno. Bohužiaľ, akoby sa takéto krásne, pevné a naplnené vzťahy už nenosili. O to viac to Soničke a Robovi prajeme.

Soňa Skoncová je so svojím partnerom Robom vyše 21 rokov. Dnes sú z nich už dvojnásobní rodičia. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CJeK5CVFkFP/

Okrem toho, že si momentálne kráska užíva materskú dovolenku s dcérkou, stále je aktívna na sociálnej sieti. A práve tam zverejnila záber so svojou maminou. Pri pohľade na ňu by ste jej ani len z rýchlika netipovali, že je dvojnásobnou babičkou. Zrejme by jej málokto tipoval aj to, že má dve dospelé dcéry. Soňa priznala, že je jasné, po kom zdedila gény. "Je zrejmé po kom som zdedila genetickú výbavu. Ja som celá mamina. Od mala pozorujem, ako sa moja najdrahšia maminka o seba stará šetrným a láskavým spôsobom. Dnes zase ona pozoruje mňa a sem-tam sa niečo priučí. Spoločne sa zdokonaľujeme v čistení pleti, chránime ju pred škodlivými faktormi a najmä aplikujeme tú správnu výživu," napísala Soňa k spoločnej fotke, kde sa okamžite začali objavovať komentáre, ako im to obom pristane a vôbec nevyzerajú ako mama s dcérou, ale skôr ako sestry.