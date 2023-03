Synovi dal príležitosť: Tom Hanks (66) & Colin Hanks (45)

V roku 2008 sa na jednom pľaci pred kamerami stretol nezabudnuteľný predstaviteľ Forresta Gumpa Tom Hanks so svojím synom Colinom. Toho si môžete pamätať z filmu Jumanji, kde stvárnil dospelú verziu Alexa, ktorého zachránila štvorica kamarátov z hry. Spoločne si zahrali vo filme Veľký Buck Howard. Nebolo to však prvý raz. Už v roku 1996 sa ukázali v muzikálnej komédii To je náš hit!, ktorú mal režisérsky pod palcom Tom. Ten dal svojmu synovi hereckú príležitosť.