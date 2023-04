Púť hviezdy telenovely Skrytá vášeň sa v súťaži Let's Dance skončila počas veľkonočného kola, píše Plus JEDEN DEŇ. Mario Cimarro prijal pozvanie do Telerána, kde porozprával, čo mu robilo najväčšie problémy i to, aké dojmy v ňom zanechalo Slovensko.

Na snímke je kubánsky herec Mario Cimmaro Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Šou ste, žiaľ, museli opustiť. Aké ste mali pocity z vášho posledného tanca – tanga, ktorý nestačil na postup?

Vanesa: Myslím si, že sme do toho dali maximum, z nášho výkonu som nebola sklamaná.

Mario: Chcem len objasniť, že to nie je, že bohužiaľ sme vypadli. V šou sme strávili 6 týždňov, som rád, že som bol v tejto súťaži. Markíza má jednu z najlepších šou v tomto regióne. Neveril som tomu, aké profesionálne výkony všetkých zúčastnených tu sú.

