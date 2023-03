Tanečná šou Let´s Dance má za sebou prvé kolo, ktoré bolo naozaj veľkolepé. Parket ovládli obľúbené tváre v nádherných kostýmoch, porota perlila a veselo bolo aj v zákulisí. Počas prvého nedeľného večera sa ešte nevypadávalo a porotu najviac dojala paraolympionička Henrieta Farkašová. Nablýskaný večer pokračoval aj po skončení šou, ktorá prilákala množstvo celebrít.

Nechýbala ani Erika Judínyová (52) so Štefanom Skrúcaným (62). Manželia si zapózovali na červenom koberci. Moderátorka mala na sebe rafinované biele šaty s hlbokým výstrihom, ktoré skombinovala s dlhými čiernymi čižmičkami nad kolená. Vlasy mala stiahnuté do vysokého copu a pri manželovi pôsobila ako krehké dievčatko. Veľmi im to spolu pristalo, aj Skrúcaný je stále veľký fešák!

Juan prišiel do Let´s Dance na koni

Juan zo Skrytej vášne pricválal do Let´s Dance na koni. Po vystúpení vybehla na parket aj jeho osudová žena, on ju schytil a... Budete sa červenať:

Honzík Novotný je aj po rokoch ZVODCA

Honzík Novotný zo šou Nevesta pre milionára sa objavil na Let´s Dance. Je zvodnejší než kedykoľvek predtým! Schoval do vrecka aj fešáka Juana zo Skrytej vášne.

Gáboríkovci sa vášnivo pobozkali

Ivana Gáborík patrila v prvej časti Let´s Dance medzi najkrajšie ženy. Marián neodolal a po tanci ju vášnivo pobozkal. Aha, ako to medzi manželmi stále iskrí!