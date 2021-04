Erika, Ondrej, ako sa máte?

– Ondrej: Ďakujeme, myslím si, že nie je dôvod sťažovať sa. Sme, chvalabohu, zdraví a to je dnes asi najpodstatnejšie.

– Erika: Ďakujeme pekne. V rámci možností sa máme dobre. Ako vraví Ondrej, sme zdraví a spolu, takže je všetko v poriadku.

Ako u vás teraz vyzerá taký bežný deň?

– O: Nuž, zmena je to teda poriadna. Vďaka maličkej Márii sme hore už pomerne skoro. Po zobudení ostatných detí sa život dostáva do prevádzkového režimu. Manželka chystá raňajky, deti sa postupne pripájajú na Zoom a začína sa ďalší deň plný dištančných prekvapení. Popravde čakám na ich prestávku, aby som využil moment a dostal sa k počítaču. Je to jediná šanca, keď si viem pracovné povinnosti splniť aj ja. Poobede je toho času trošku viac. Buď sa pripravujeme na ďalší deň, alebo sa vyberieme na dvor trochu športovať.

– E: Náš bežný deň vyzerá teraz naozaj inak ako v období pred koronou. Nikto nikam neodchádza a väčšinu času trávime spoločne. Vytvorili sme si taký každodenný harmonogram a ten sa zvyčajne nemení. Ráno máme raňajky, deti si sadnú k počítačom. Cez prestávku pribehnú, dajú pusu Márii a niečím sa občerstvia. Poobede sa snažíme vyvetrať na čerstvom vzduchu a trošku sa venovať hudobným nástrojom. Popritom varím, pečiem, venujem sa Márii, upratujem, periem – asi ako väčšina mám na materskej.