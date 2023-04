Bolo to poriadne prekvapenie, keď sa informácia o tom, že božský Kája mal syna, dostala na verejnosť. „Myslím si, že by verejnosť mala vedieť, že môj otec Karel Gott mal vytúženého syna. A to so ženou, ktorá bola jeho celoživotnou múzou a teraz sa so svojím synom rozhodla odísť žiť na Kanárske ostrovy, kde sú mimo dohľadu verejnosti,” prezradila Dominika pre portál topky.sk. Podľa nej, mamou údajného syna českej speváckej legendy má byť niekdajšia láska Alice Kovácsová.

Karel Gott. Zdroj: František Jirásek

No a práve ona zverejnila spoločný záber so synčekom na Instagrame. Najstaršia dcéra Dominika, ktorá sa po otcovej smrti snažila napadnúť jeho závet, bola z dedičského konania vyškrtnutá, keďže ešte počas Slávikovho života po dohode prijala 6 miliónov korún. Žeby aj táto informácia bola teda dôvodom pre niečo? Fotografiu jeho údajného syna nájdete V GALÉRII TU.