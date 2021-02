Rodenej Bratislavčanke by len málokto tipoval, že tento rok oslávi 44. narodeniny. Karin Haydu sa totiž pýši štíhlou sexi postavou a už na prvý pohľad je to krásna žena. A to po nej zdedila i jej dcéra Vaneska, ktorá v novembri oslávila 17 rokov. Na prvý pohľad však rozhodne nevyzerajú ako matka s dcérkou, no skôr ako sestry či kamarátky. Z rozkošného dievčatka totiž vyrástla krásna mladá slečna.

Karin Haydu s dcérou Vanesou sa na seba podobajú ako sestry. A tie ich plné pery sa nedajú prehliadnuť. Zdroj: instagram.com/Karin Haydu