Môže byť ešte viac sexi? Karin Haydu patrí bez pochýb medzi najkrajšie Slovenky. Poslednou dobou žiari ešte o niečo viac, ako predtým, je totižto čerstvo zamilovaná a je to na nej poznať. S jej novým partnerom sa k sebe dokonalo hodia, vyzerá to tak, že sa skutočne našli. Karin je krásna žena, občas vznikajú o nej dokonca konšpirácie, či náhodou nemladne! Svojím vzhľadom by mohla konkurovať svojej dcére, Vanesse Antovskej, s ktorou vyzerajú skor ako sestry, než ako dcéra s mamou.

Naposledy prekvapila veľmi odvážnou fotografiou, odfotila sa len v podprsenke. Zvolila tú najsexi možnosť a to čiernu a najmä, čipkovanú! Keď ju zbadáte, padne vám sánka! A ten jeden detail…Fotografiu nájdete V GALÉRII TU.