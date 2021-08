Karin Haydu je obľúbená a určite jedna z najkrajších slovenských herečiek, a niet sa čomu čudovať. V apríli oslávila 44 rokov, no pri pohľade na ňu by ste tipovali, že je čerstvá tridsiatnička. Na tom, ako vyzerá, si zjavne zakladá a jej outfity sú vždy dokonalo zladené. Oblieka sa mladistvo a veľmi jej to pristane, veľa žien po štyridsiatke by na takéto kúsky nenašlo odvahu.

Zdroj: Instagram / @karinhaydu

Pozrime sa teraz na kúsok, ktorý si Karin najnovšie obliekla. S maxi šatami sa počas leta doslova roztrhlo vrece a neodolala ich im spomínaná herečka. Ak ste sa takýmto typom šiat doteraz vyhýbali, lebo nie ste dostatočne vysoké, robili ste chybu. Hoci Karin Haydu do skupiny nízkych žien nepatrí, ukázala, ako tento kúsok dokonale "predať".